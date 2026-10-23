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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:45

TFF'den dev ceza yağmuru! 4 büyüklere ağır fatura, Orhan Ak'a men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de oynanan son hafta maçlarının ardından sevk edilen kulüp ve isimlere yönelik kararlarını açıkladı. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye yüklü miktarda para cezası kesilirken; Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak da 1 maç men cezası aldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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TFF'den dev ceza yağmuru! 4 büyüklere ağır fatura, Orhan Ak'a men cezası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:45

Süper Lig'nin 9. haftasındaki karşılaşmaların ardından disiplin sevklerini inceleyen (PFDK), 22 Ekim 2026 tarihli 17 sayılı toplantısında karara bağladığı cezaları (TFF) resmi sitesi üzerinden duyurdu. Kararlarda öne çıkan en yüksek para cezası ’a verilirken, saha olayları, merdiven boşluğu ihlalleri ve çirkin tezahüratlar nedeniyle birçok kulübe tribün bloke cezaları uygulandı.

TFF'den dev ceza yağmuru! 4 büyüklere ağır fatura, Orhan Ak'a men cezası

TFF tarafından açıklanan PFDK kararlarının tam detayları şöyle:

DÖRT BÜYÜKLERDE BİLANÇO AĞIRLAŞTI

BEŞİKTAŞ: Trabzon deplasmanında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 560 bin TL para cezası alırken, saha olaylarına karışan Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribünü Kuzey Üst F bloktaki taraftarların biletleri bloke edildi. Ayrıca, aynı sezonda misafir kulüp olarak 4. kez çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması sebebiyle 500 bin TL para cezası verildi; Kuzey Üst G1, G2 ve F bloktaki seyircilerin kartları engellendi. Hem saha olayları hem de kötü tezahürattan dolayı cezalandırılan Kuzey Üst F bloktaki taraftarların kartları toplamda 2 deplasman maçı boyunca bloke kalacak. Beşiktaş’a kesilen toplam ceza 1 milyon 60 bin TL oldu.

TFF'den dev ceza yağmuru! 4 büyüklere ağır fatura, Orhan Ak'a men cezası

: Beşiktaş karşılaşmasında tribüne görüşü engelleyecek pankart asılması gerekçesiyle 280 bin TL, saha olayları nedeniyle 280 bin TL ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü 150 bin TL olmak üzere toplamda 710 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kuzey Kale Arkası Alt Tribün Kuzey Alt J, K, L ve I bloklardaki taraftarların ise bir sonraki ev sahibi maça girişleri yasaklandı.

TFF'den dev ceza yağmuru! 4 büyüklere ağır fatura, Orhan Ak'a men cezası

: Gençlerbirliği deplasmanında yaşanan saha olayları nedeniyle 280 bin TL para cezasına mahkûm edildi.

TFF'den dev ceza yağmuru! 4 büyüklere ağır fatura, Orhan Ak'a men cezası

FENERBAHÇE: Corendon Alanyaspor müsabakasındaki saha olayları nedeniyle 280 bin TL para cezası aldı. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Spor Toto Tribünü C, D ve E bloklarda yer alan seyircilerin biletleri bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi.

TFF'den dev ceza yağmuru! 4 büyüklere ağır fatura, Orhan Ak'a men cezası

TEKNİK EKİPLERE HAKARET VE İHLAL CEZALARI

GAZİANTEP FK: Başakşehir deplasmanında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle Teknik Sorumlu Orhan Ak'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 50 bin TL para cezası verildi.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK: Antrenör John Lammers, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 100 bin TL para cezası aldı.

DİĞER KULÜPLER VE MÜSABAKALARDAN ÇIKAN KARARLAR

ERZURUMSPOR FK: Eyüpspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Maraton Tribünü F5 ve F6 blok seyircilerinin elektronik biletleri bir ev sahibi maçlığına bloke edildi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Konyaspor maçında merdiven boşluklarının aynı sezonda 3. kez boş bırakılmaması nedeniyle 350 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KONYASPOR: Amed Sportif Faaliyetler deplasmanındaki saha olayları sebebiyle 280 bin TL para cezası aldı.

GENÇLERBİRLİĞİ: Galatasaray müsabakasında saha olaylarından 280 bin TL, merdiven boşluklarının sezonda 2. kez ihlal edilmesinden 250 bin TL (Toplam 530 bin TL) para cezası aldı. Güney Kale Arkası Tribünü 204 blok seyircilerinin biletleri bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi.

KOCAELİSPOR: Göztepe maçındaki kötü tezahürat nedeniyle Doğu Tribün Üst 326 ve 327 blok taraftarlarının biletleri bloke edildi. Ayrıca akredite edilmeyen alanlarda bulunmaları sebebiyle kulüp masörü Hakan Küçük ile kulüp görevlisi Muharrem Sönmez'e ayrı ayrı 50 bin TL para cezası kesildi.

GÖZTEPE: Kocaelispor deplasmanındaki saha olayları nedeniyle 420 bin TL para cezası aldı. Kötü tezahüratın deplasmanda bu sezon ilk kez gerçekleşmesi sebebiyle ihtar verilirken; Misafir Tribün 316, 316-B ve 317 bloktaki taraftarların biletleri bir sonraki deplasman karşılaşması için engellendi.

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#galatasaray
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#profesyonel futbol disiplin kurulu
#Spor
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