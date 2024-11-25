TFF'den Galatasaray'a şok! Eyüpspor maçının ertelenmesi talebinde bulunmuştu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 18:24 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:28
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Süper Lig'deki Eyüpspor maçının ertelenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçın Pazartesi gününe ertelenmesi yönünde yaptığı erteleme başvuruyu değerlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Eyüpspor maçı için yaptığı erteleme başvurusunu değerlendirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Avrupa Ligi maçı dönüşü iki gün sonra maça çıkacaklarını belirterek karşılaşmanın Pazartesi gününe alınması yönünde talepte bulunmuştu.
Federasyon yetkilileri, bugün Riva'da yapılan toplantı neticesinde Galatasaray'ın talebini reddetti.
GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KATÇA?
Galatasaray - Eyüpspor. maçı 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com