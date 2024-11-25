Tgrt Haber
Haberler>Spor>TFF'den Galatasaray'a şok! Eyüpspor maçının ertelenmesi talebinde bulunmuştu

TFF'den Galatasaray'a şok! Eyüpspor maçının ertelenmesi talebinde bulunmuştu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 18:24 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:28
TFF&#039;den Galatasaray&#039;a şok! Eyüpspor maçının ertelenmesi talebinde bulunmuştu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Süper Lig'deki Eyüpspor maçının ertelenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF), Galatasaray​'ın Eyüpspor​ ile oynayacağı maçın Pazartesi​ gününe ertelenmesi yönünde yaptığı erteleme başvuruyu değerlendirdi.

TFF'den Galatasaray'a şok! Eyüpspor maçının ertelenmesi talebinde bulunmuştu - 1. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Eyüpspor maçı için yaptığı erteleme başvurusunu değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Avrupa Ligi maçı dönüşü iki gün sonra maça çıkacaklarını belirterek karşılaşmanın Pazartesi gününe alınması yönünde talepte bulunmuştu.

TFF'den Galatasaray'a şok! Eyüpspor maçının ertelenmesi talebinde bulunmuştu - 2. Resim

Federasyon yetkilileri, bugün Riva'da yapılan toplantı neticesinde Galatasaray'ın talebini reddetti.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KATÇA?

Galatasaray - Eyüpspor. maçı 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
galatasarayeyüpsportürkiye futbol federasyonutffpazartesi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...