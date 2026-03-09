TFF’den hakem eleştirilerine sert tepki: 'Hakemler hatalı, futbolcular tiyatrocu'

Trendyol Süper Lig’de üst üste yaşanan tartışmalı pozisyonlar ve kulüplerin artan tepkileri üzerine TFF sessizliğini bozdu. Katıldığı bir programda özel açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, gündemdeki iddiaları ve hakemlerin son durumunu değerlendirerek futbol kamuoyuna önemli mesajlar gönderdi.

"HATALARIN FARKINDAYIZ, EĞİTİM TOPLANTISI YAPILACAK"

Son iki haftadır yaşanan puan kayıpları ve tartışmalı kararların federasyon nezdinde de görüldüğünü ifade eden Otyakmaz, şeffaf bir yaklaşım sergiledi. Hakemlerin hata yaptığını kabul eden Otyakmaz, çözüm için düğmeye basıldığını şu sözlerle duyurdu: "Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Hakemlerle hafta içi eğitim için bir araya gelinecek. Ancak bu durum olağanüstü bir gelişme değil, rutin ve olağan bir eğitim toplantısıdır."

FUTBOLCULARA VE CAMİALARA SİTEM: "YARDIMCI OLMUYORLAR"

Otyakmaz’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise sadece hakemleri değil, saha içindeki futbolcuları ve kulüp yöneticilerini de eleştirmesi oldu. Hakemlerin üzerindeki baskının ve yanıltıcı hareketlerin işleyişi zorlaştırdığını belirten TFF Başkan Vekili, şu ifadeleri kullandı: "Darbe almayan oyuncu, sanki büyük bir darbe almış gibi kendini yere atıyor. Bu durum hakemi zor durumda bırakıyor. Futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın; hakemlere 'sağ olsunlar' o kadar yardımcı oluyorlar ki(!) Herkesten ricam, onlara destek olalım ve yardımcı olalım."