TFF'den ilk istifa geldi!

15 Ekim 2024 17:49 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:59

Türkiye Futbol Federasyonu'nda ilk istifa geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile fikir ayrılığına düşen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander görevinden istifa etti.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cander yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine ve işlerimin yoğunluğundan TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden, ayrıca sponsorluk ve pazarlamadan sorumluluk görevimden istifa ediyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak yetkinliklerim çerçevesinde yönetimimize destek olmaya devam edeceğimi bildiririm" dedi.

Lale Cander'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüş ayrılıkları yaşadığı için istifa ettiği iddia edildi.