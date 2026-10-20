A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella dönemi sona ererken, ay-yıldızlı ekibin yeni patronu olan Sergen Yalçın, TFF’nin resmi açıklamasını beklemeden göreve başladığını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Sergen Yalçın'ın acelesinin sebebi belli oldu! Candaş Tolga Işık detayı Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından Sergen Yalçın'ın Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu ve Yalçın, resmi açıklama öncesi yaptığı açıklamada 4 yıllık anlaşma sağladığını belirtti. Sergen Yalçın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştükten sonra Milli Takım görevi için 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Yalçın, anlaşmada maaş konusunu konuşmadığını ve bu görevin önemine vurgu yaptı. Kaleci Berke Özer ile ilgili olarak, genç oyuncuların hata yapabileceğini belirterek milli takım kapısının herkese açık olduğunu söyledi. A Milli Takım'ın asıl hedeflerinin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası finallerine katılmak olduğunu dile getirdi.

Yalçın'ınresmi duyurudan önce bu hamleyi yapmasının sebebi ortaya çıktı! YouTube programının son bölümü çekildikten sonra, videonun yayına girmesine yaklaşık 30 dakika kala anlaşma detayları basına yansıdı. Video yayına girdiği an ise tecrübeli teknik adamın Milli Takım görevi sebebiyle programa veda ettiği ve bu sebeple resmi imzadan önce kameralar karşısına geçerek açıklama yaptığı anlaşıldı.

"MAAŞ KONUŞMADIM, 4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADIK"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını ve sözleşme sürecini aktaran Sergen Yalçın, maddiyatı arka plana attığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkan aradı, oturduk konuştu. İnanın daha maaşımı bile konuşmadım. 4 yıllık anlaşma sağladık. Milli takım olduğu zaman bu konuların bir önemi yok. Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir, her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel, benim için de gurur ve mutluluk verici."

BERKE ÖZER MESAJI

Programda milli takımdaki gelecek planlarına ve tartışmalı konulara da değinen Yalçın, Kaleci Berke Özer ile ilgili soruya kapıları kapatmayarak çözüme işaret etti. Deneyimli teknik adam, "Berke bizim evladımız, genç çocuklar hata yapabilir. Özür dilemesi gereken bir şey varsa çıkar özür diler, bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Kimseyle derdimiz yok, milli takımın kapısı herkese açık" derken, asıl hedeflerinin ise Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası finallerine katılmak olduğunu dile getirdi.