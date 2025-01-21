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TFF'den siyah bant ve saygı duruşu açıklaması!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 18:47 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 18:52
TFF&#039;den siyah bant ve saygı duruşu açıklaması!

TFF, Kartalkaya'da bir otelde gerçekleşen yangın felaketi sonrası vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TürkiyeFutbol​ Federasyonu, Kartalkaya'da bir otelde gerçekleşen yangın​ felaketi sonrası vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyuruldu.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

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Kaynak: tgrthaber.com
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