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TFF'nin Turgut Doman'ın hakemliğini bitirdiği iddia edildi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Aralık 2024 20:20 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 20:22
TFF&#039;nin Turgut Doman&#039;ın hakemliğini bitirdiği iddia edildi!

TFF'nin oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman'a bir daha maç vermeyeceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçtaki hakem kararları konuşulmaya devam ediyor.

Bomba iddia: TFF, Turgut Domanın hakemliğini bitirdi

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın Sivas'ta oynanan maçın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyona dair kararına Galatasaray cephesi ateş püskürdü.

TFF'nin maçın hakemi Turgut Doman'a dair kararının belli olduğu iddia edildi.

A Spor'un yaptığı habere göre; TFF, Turgut Doman'ın hakemliğini bitirme kararı aldı. Turgut Doman'ın bundan sonra hakemlik yapmayacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun genç hakemin düdüğünü astığı vurgulandı.

TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması @ Mackolik.com

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Kaynak: tgrthaber.com

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Can Dost 9 Aralık 2024 00:32

Barış'ın delik deşik olmasına sarı kartı mı reva gördünüz! Birde kendisini temize çekmek için haklıymış gibi düdük asıyor beyefendi, hadi oradan, yemez kimse bu numaraları

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