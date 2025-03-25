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 | Burak Ayaydın

TFF'nin yabancı hakem konusundaki tercihi belli oldu: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için şaşırtan karar!

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı hakem konusundaki kararını netleştirdi. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında ivedi şekilde bugün toplanan TFF, Slavko Vincic ile başlayan yabancı hakem kritiğine nokta koymaya karar verdi.

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TFF'nin yabancı hakem konusundaki tercihi belli oldu: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için şaşırtan karar!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 22:09
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 22:12

Türkiye Futbol Federasyonu, Slavko Vincic'i Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atadığından beri sular durulmamıştı. Adil bir yönetim adına Slavko Vincic tercihini yapan TFF, daha sonra ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aynı beklentide olduğunu duymak zorunda kalmış ve kritik süreç karşısında sessizliğini korumuştu.

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TFF'DEN BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI İÇİN YABANCI HAKEM KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün ivedi bir toplantı gerçekleştirdi ve yabancı hakem konusundaki süreci tamamladı. Türkiye'deki futbolseverlerin merakla beklediği karar, Beşiktaş ve Trabzonspor'un isteğinin aksine yönde oldu ve bundan sonraki tüm maçlar için kendi hakemlerimizle devam edilmesi yönünde ortak fikirde buluşuldu. Ajansspor'un haberine göre önemli gelişmeye dair yakın zamanda federasyondan da resmi açıklama gelecek ve artık bu konu tamamen rafa kaldırılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

SLAVKO VINCIC'E NE KADAR ÜCRET VERİLMİŞTİ?
Galatasaray-Fenerbahçe maçı için Vincic'e yaklaşık 10 bin Euro ve günlük masraflar ödenmişti.
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ETİKETLER
#ibrahim hacıosmanoğlu
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Slavko Vincic
#Beşiktaş Derbisi
#Yabancı Hakem
#Spor
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