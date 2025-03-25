TFF'nin yabancı hakem konusundaki tercihi belli oldu: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için şaşırtan karar!

Türkiye Futbol Federasyonu, Slavko Vincic'i Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atadığından beri sular durulmamıştı. Adil bir yönetim adına Slavko Vincic tercihini yapan TFF, daha sonra ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aynı beklentide olduğunu duymak zorunda kalmış ve kritik süreç karşısında sessizliğini korumuştu.

TFF'DEN BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI İÇİN YABANCI HAKEM KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün ivedi bir toplantı gerçekleştirdi ve yabancı hakem konusundaki süreci tamamladı. Türkiye'deki futbolseverlerin merakla beklediği karar, Beşiktaş ve Trabzonspor'un isteğinin aksine yönde oldu ve bundan sonraki tüm maçlar için kendi hakemlerimizle devam edilmesi yönünde ortak fikirde buluşuldu. Ajansspor'un haberine göre önemli gelişmeye dair yakın zamanda federasyondan da resmi açıklama gelecek ve artık bu konu tamamen rafa kaldırılacak.