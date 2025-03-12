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 | Suat Vilgen

TFF yönetiminde "yabancı hakem" çatlağı! Kritik toplantıda konuşulanlar sızdı

TFF'nin Beşiktaş'ın "derbileri yabancı hakemler yönetsin" talebini ala aldığı son toplantısının detayları ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre yönetimde konuya ilişkin çatlak sürüyor. İşte toplantıda konuşulanlar...

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TFF yönetiminde
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 08:38
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 08:48

Türk futbolundaki yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. Sloven hakem Slavko Vincic'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalmasının ardından başta Beşiktaş olmak üzere birçok Süper Lig ekibinden maçlarda yabancı hakemlerin düdük çalması talebi gelmişti. Beşiktaş ise Galatasaray ile iki hafta sonra oynayacakları derbi maçından başlayarak bu sezonun geride kalan tüm derbi maçlarını yabancı hakemlerin görev alması talebi gelmişti.

HACIOSMANOĞLU İSTEMİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü gerçekleştirilen son yönetim kurulu toplantısında, Beşiktaş'ın bu talebi, gündem maddeleri arasında olmamasına rağmen görüşüldü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun toplantıda, "Biz yabancı hakemi sadece bir kereye mahsus getirdik" diyerek öneriye karşı çıktığı, ancak bazı yöneticilerin Hacıosmanoğlu'nun bu fikrine katılmadığı belirtildi.

"ADİL OLMAZ" DİYEREK KARŞI ÇIKTILAR

Yabancı hakemden yana tavır koyan yöneticilerin Beşiktaş'ın talebini doğru ve hakl bulduklarını belirterek, "Biz derbiye yabancı hakem atayarak bu kapıyı açtık. Şimdi istekleri geri çevirmek adil olmaz. Bu sezon kalan 5 derbi ve son haftalarda küme düşme hattındaki takımların kendi aralarında oynayacakları kritik maçlar için de yabancı hakem düşünmeliyiz" dedikleri belirtildi.

Aynı minvaldeki konuşmaların ardından konuyla ilgili net bir kararın alınamadığı, Yabancı hakem ile ilgili kararın bir sonraki yönetim toplantısına bırakıldığı belirtildi.

BU SEZON EN AZ 5 DERBİ DAHA VAR

Diğer yandan bu sezonun geriye kalan bölümü en az 5 derbiye daha sahne olacak. Bu derbilerden 4'ü Süper Lig'de, biri ise Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak. Kupanın sonraki turlarındaki olası derbi eşlemesi sayıyı artırması da mümkün.

İşte bu sezon oynanacak diğer derbiler:

  • Beşiktaş - Galatasaray (Süper Lig)
  • Fenerbahçe - Galatasaray (Türkiye Kupası)
  • Fenerbahçe - Trabzonspor (Süper Lig)
  • Fenerbahçe - Beşiktaş (Süper Lig)
  • Trabzonspor - Galatasaray (Süper Lig)
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Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki lig derbisi Süper Lig’in 29. haftasında 30 Mart 2025 Pazar günü oynanacak. Futbol Federasyonu’nun belirlediği maç takvimine göre, maçın saat 20.30'da başlaması bekleniyor
ETİKETLER
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#galatasaray
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#beşiktaş
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#Fenerbahçe
#Yabancı Hakem
#Spor
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