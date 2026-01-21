Thiago Almada Galatasaray'a gelecek mi? Thiago Almada bonservisi, istatistikleri

Galatasaray devre arasında kanat rotasyonunu sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar iddialara göre Atletico Madrid'de forma giyen Thiago Almada'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Atletico Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arjantinli yıldızın transferi gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Thiago Almada Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

THİAGO ALMADA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Thiago Almada'yı kiralamak için resmi taklif yaptı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ile Almada'yı kiralamak istediği iddia edildi. NTV Spor'u hanberine göre Almada'nın ise Dünya Kupası'nda kadroda olmak için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

THİAGO ALMADA BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Thiago Almada bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 maçta toplam 681 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayna Thiago Almada, sezon boyunca sadece 1 sarı kart gördü. Transfermarkt'ın verilerine göre Thiago Almada'nın 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.