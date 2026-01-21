Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Hüseyin Bahcivan

Thiago Almada Galatasaray'a gelecek mi? Thiago Almada bonservisi, istatistikleri

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada'ya kiralık teklif yaptığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Taraftarlar tarafından Thiago Almada Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Thiago Almada'nın bonservisi ne kadar olduğu ve istatistikleri gündeme geldi.

Thiago Almada Galatasaray'a gelecek mi? Thiago Almada bonservisi, istatistikleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 17:53

Galatasaray devre arasında kanat rotasyonunu sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar iddialara göre Atletico Madrid'de forma giyen Thiago Almada'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Atletico Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arjantinli yıldızın transferi gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Thiago Almada Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Thiago Almada Galatasaray'a gelecek mi? Thiago Almada bonservisi, istatistikleri

THİAGO ALMADA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Thiago Almada'yı kiralamak için resmi taklif yaptı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ile Almada'yı kiralamak istediği iddia edildi. NTV Spor'u hanberine göre Almada'nın ise Dünya Kupası'nda kadroda olmak için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Thiago Almada Galatasaray'a gelecek mi? Thiago Almada bonservisi, istatistikleri

THİAGO ALMADA BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Thiago Almada bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 maçta toplam 681 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayna Thiago Almada, sezon boyunca sadece 1 sarı kart gördü. Transfermarkt'ın verilerine göre Thiago Almada'nın 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

