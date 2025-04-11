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 | Eyüp Ensar Yeşil

Thomas Reis ofsayt hakkında konuştu!

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın daha iyi oyun kurduğunu ve hatalarından 2 gol yediklerini söyledi. Reis, dar bir kadro olduğunu ve genç oyunculara şans vermeye çalıştıklarını ifade etti.

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Thomas Reis ofsayt hakkında konuştu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 22:48

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a evinde 2-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BİZDEN DAHA İYİYDİ"

İlk yarıdaki performansımızda pozitif bir şey varsa, iyi savunma yapmamızdı. Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Kendi yaptığımız hatalar vardı. Bizim yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük. İkinci golden sonra maç bitti diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Galatasaray bizden daha iyiydi.

"DAR BİR KADROMUZ VAR"

Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncumuz da vardı. Süper Lig'deki ilk dakikalarını aldı. Kulüp olarak gençlere de fırsat vermeye çalışıyoruz. İkinci gol çok erken geldi. Bizim planımızda bu yoktu. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz.

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