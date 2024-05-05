05 May 2024 07:01 - Güncelleme : 05 May 2024 07:02
THY Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Beko'ya ceza! Monaco maçı sonrası ortalık karışmıştı
Fenerbahçe Beko'nun Monaco ile oynadığı maçın ardından yaşananlar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe THY Avrupa Ligi yönetimi tarafından para cezası kesildi.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi çeyrek final 4. maçında evinde Monaco'ya 65-62 kaybekttiğ maçın ardından yaşanan olayların faturası kesildi.
THY AvruPA Ligi yönetimi, oyun alanına yabancı madde atılması ve taraftarların sahaya girmesi nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 30 bin euro para cezası verildiğini duyurdu.
BLOSSORGAME İHTAR ALDI
Açıklamada, Monaco forması giyen ve yaşanan olayları kışkırtan Jaron Blossongame'in "tribünlere yönelik saygısız davranışından" ötürü de ihtar cezası aldığı ifade edildi.
Serinin 5. ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba akşamı Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçı kazanan taraf adını Final Four tfuruna yazdıracak.
Kaynak: TGRT Haber