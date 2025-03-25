THY Euroleague tarihinde tanıdık isimler! İşte gelmiş geçmiş en iyi 25 basketbolcu

THY Euroleague tarihinin en iyi 25 basketbolcusu açıklandı. Ligimizde oynayan tanıdık isimlerin de yer aldığı liste, Avrupa basketboluna yön veren yıldızları onurlandırdı.

THY Euroleague'de tarih boyunca pek çok isim öne çıkarken, an itibarıyla ise tüm zamanların en iyileri belli oldu. Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre; listeye eklenen son basketbolcularla birlikte süreç tamamlandı.

THY EUROLEAGUE TARİHİNİN EN İYİ 25 YILDIZI

Rudy Fernandez, Saras Jasikevicius, Shane Larkin, Manu Ginobili, Kostas Sloukas, Luka Doncic, Milos Teodosic, Dejan Bodiroga, Georgios Printezis, Walter Tavares, Dimitris Diamantidis, Mike James, Vasilije Micic, Anthony Parker, Sergio Rodriguez, Nando De Colo, Sergio Llull, Ramunas Siskauskas, Vassilis Spanoulis, Nikola Vujcic, Mike Batiste, Bogdan Bogdanovic, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro ve Theo Papaloukas en iyi 25 basketbolcu olarak belirlendi.

LİSTE NASIL BELİRLENDİ?

Avrupa Ligi'nde tüm zamanların en iyi 25 oyuncusunun seçimi sürecinde; ligde şampiyonluk yaşayan başantrenörler ile ligin en iyi oyuncularının yüzde 40'ar, medya ile taraftarların ise yüzde 10'ar paya sahip olduğu belirtildi.