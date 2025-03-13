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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Avrupa'da galip geldi! Sezonun 20. zaferi

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk etti. Temsilcimiz, sahadan 92-82 üstünlükle ayrıldı ve sezondaki 20. galibiyetini aldı.

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Fenerbahçe Beko Avrupa'da galip geldi! Sezonun 20. zaferi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 23:45

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup etti ve üst üste üçüncü toplamda da 20. galibiyetini aldı. Misafir takım ASVEL ise sezondaki 18. mağlubiyetini İstanbul'da yaşadı.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı sayılara sahne oldu. Fenerbahçe Beko kolay top kayıpları yaparken LDLC ASVEL​​​​​​​, pota altından bulduğu basketlerle skor üretti. Rakibine çeyreğin ikinci bölümünde kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 30-23 önde kapattı.

İkinci çeyrek düşük tempoda başlarken Fenerbahçe Beko, Baldwin'in isabetli serbest atışlarıyla farkı çift hanelere çıkardı: 38-28. Hücumda ritmini kaybeden sarı-lacivertli takım karşısında pota altından Lauvergne ile peş peşe basketler bulan LDLC ASVEL, 9-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 38-37. İlk yarının son bölümünde McCollum, Colson ve Guduric ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-44 üstün girdi.

İkinci yarıya arka arkaya kaydedilen sayılarla iyi başlayan sarı-lacivertli takım, Bango'nun basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (56-44) kadar yükseltti. Konuk ekip, Roberson ve De Colo ile farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 3 saniye kala Hall'un bulduğu üç sayılık basketle final periyoduna 70-60 önde gitti.

Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü koruyarak farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 92-82 kazandı. Sarı-lacivertli takımda Wade Baldwin'in 15, Errick McCollum ile Bonzie Colson'un 10'ar sayılık performansları galibiyette ön plana çıktı. LDLC ASVEL'de ise Joffrey Lauvergne'nin 20, Nando De Colo'nun 13 sayısı kazanmaya yetmedi.

Fenerbahçe Beko: 92 - LDLC ASVEL: 82

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan).

Fenerbahçe Beko: Guduric 9, McCollum 10, Colson 10, Hayes-Davis 8, Sertaç Şanlı 9, Baldwin 15, Melli 9, Tarık Biberovic 6, Hall 8, Bango 8, Birch.

LDLC ASVEL: Lee 7, Jackson, Lighty 5, Lauvergne 20, Sako 10, Harrison 3, Ajinca 3, De Colo 13, Roberson 11, Black 2, Bentil 8.

1. Periyot: 30-23.

Devre: 49-44.

3. Periyot: 70-60.

Sarunas-Jasikevicius-Fenerbahce

KOÇTAN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

“Devre arasında konuşmak kolaydı çünkü istatistikleri biliyordum, şu an zor çünkü istatistiklere bakmadım. Şimdi bakmak istemiyorum, sonra bakarım. İkinci yarında ribaundlar konusunda daha iyiydik. Ayrıca ortadaki toplar için daha iyi mücadele ettik, mücadele ederek aldığımız topları üçlüklere çevirdik. Günün sonunda kazandık ama ilk yarı bizim için hiç iyi geçmedi, rakibimiz ilk yarıda bizden 11 kez daha fazla hücum etmişti. Dolayısıyla pek iyi değildik. İlginç bir maç oldu, ne zaman iyi oynamaya başlasak sonrasında bir hata yaptık ve ASVEL bizi cezalandırdı. Zor şutlar soktular. Tabii burası EuroLeague, hiçbir maç kolay değil.”

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO'NUN KOÇU KİMDİR?
Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren temsilcimizin başında Saras Jasikevicius bulunmaktadır.
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