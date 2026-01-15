Timur Kuban'ın Mert Hakan Yandaş'ı görüntülemesine tepki gösteren Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan cevap: Hayretle izliyoruz

2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan saha olaylarıyla ilgili davada futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Jaden Quinn Oosterwolde’nin de bulunduğu 5 sanık hakkında “haksız tahrik altında basit yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

Mahkemenin kararı sonrası duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın, Mert Hakan Yandaş'ı telefonuyla kaydetmesine tepki gösteren Fenerbahçe'den açıklama geldi.

"YARALAMA SUÇUNU İŞLEDİKLERİ KESİNLEŞTİ"

Sarı lacivertli kulübün açıklamasında "Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin açıklamasına cevap verdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "9.05.2024 tarihli Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşen olaylara ilişkin olarak Stat İşletme Direktörümüz Ali Çelikkıran’a karşı Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, Hulusi Belgü, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık’ın isimli şahısların kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçunu işledikleri İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/1067 E. 15.01.2025 tarihli kararı ile sabit hale gelmiştir." denildi.

"YANİ ALGI OYUNUNU HAYRETLE İZLİYORUZ"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, yönetici, oyuncu ve çalışanlarının ceza aldığı bu davanın hemen ardından sosyal medya hesabından başlattığı yeni algı oyununu hayretle izliyoruz.

"BİR EŞKIYA SÜRÜSÜ GİBİ..."

Bir eşkıya sürüsü gibi misafir oldukları yerde ev sahiplerine saldıran şahısların aldıkları cezayı gölgelemeye çalışmak için duruşma esnasında yönetim kurulu üyemizin sehven çektiği fotoğraf konu edilmektedir.

Amaç, duruşmaya katılan hiçbir sanık, vekil, mahkeme heyeti veya izleyicinin görüntüsünün yer almadığı bir fotoğraf üzerinden gündemi meşgul ederek sanıkların vahim eylemlerinin ve aldıkları cezaların gölgelenmeye çalışılmasıdır. Yönetim kurulu üyemizi zan altında bırakmaya çalışanlar bu amacına ulaşamayacaklardır.

Türk futbolunu vahim noktaya getirenler bugün bağımsız Türk yargısı tarafından hak ettikleri şekilde cezalandırılmıştır. Esas konu bundan ibarettir" denildi.