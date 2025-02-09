Tolga Zengin yumruk yumruğa kavga etti! Mekan işletmecisinin kaşını yardı

Eski milli kaleci Tolga Zengin hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor ve Beşiktaş'ta uzun yıllar file bekçiliği yapan Zengin'in Bebek'te gittiği bir gece kulübünde kavgaya karıştığı öne sürüldü.

TUVALETİN KAPISI KAFASINA ÇARPTI

Sabah'ın haberine göre Tolga Zengin tuvalet sırasında beklerken kendisinden önce tuvaleti kullanan şahsın kapıyı sert açmasıyla kafasına darbe aldı. Bunun üzerine sinirlenen Zengin şahısla tartışmaya başladı.

KAŞINI PATLATTI

Kısa sürede sinirler gerilirken ikili yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Arbede esnasında Zengin, yumruk attığı adamın kaşını patlattı. Güvenlik görevlileri ve diğer müşterilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken Zengin mekandan ayrıldı.

Diğer yandan eski milli futbolcunun kavga ettiği kişinin başka bir mekanın işletmeci olduğu belirtildi.