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 | Burak Ayaydın

Toprak Razgatlıoğlu tarihe geçti: MotoGP'de yarışacak ilk Türk oldu!

Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha ile sansasyonel bir anlaşma yaptı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek yıl Prima Pramac Yamaha takımı adına MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yarışacak isim oldu.

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Toprak Razgatlıoğlu tarihe geçti: MotoGP'de yarışacak ilk Türk oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 19:59

Toprak Razgatlıoğlu ve Prima Pramac Yamaha arasındaki anlaşma resmen duyuruldu. Organizasyondan yapılan bilgilendirmede Superbike'ta iki şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu'nun, 2026'da Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışacağı belirtildi.

YAMAHA'DAN TOPRAK RAZGATLIOĞLU AÇIKLAMASI

Yamaha Genel Müdürü Paolo Pavesio, "Toprak'ı Yamaha ailesine tekrar dahil etmekten heyecan duyuyoruz. Superbike'ta tüm zamanların en çok zafer kazanan Yamaha sürücüsü olan Toprak, Superbike şampiyonluğunu iki kez kazanarak olağanüstü bir yetenek olduğunu kanıtladı. MotoGP'ye geçişi, hem bir 'eve dönüş' hem de heyecan verici yeni bir meydan okuma. Mücadeleci ruhu ve kararlılığı, hem Prima Pramac Yamaha takımı hem de Yamaha'nın cesur MotoGP stratejisi için mükemmel şekilde uyumlu. Bu yüzden 2026'nın birçok kişinin beklediği hamleyi yapmak için doğru zaman olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu tarihe geçti: MotoGP'de yarışacak ilk Türk oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SUPERBIKE'TA KAÇ KEZ ZİRVEDE YER ALDI?
Superbike'ta 63 etap zaferi elde eden milli motosikletçi, organizasyon tarihinin en fazla yarış kazanan ikinci pilotu konumunda bulunuyor.
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