Torbalar belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım

29 Ağustos 2024 03:36 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 03:41

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu bugün oynanan 4 maçla tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takım belirlendi. 2024-2025 sezonunun kura çekimi ise bugün gerçekleştirilecek.

Karşılaşmalar sonucunda Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılma hakkı kazandı. Bu dört takım, rakiplerini mağlup ederek grup aşamasına adlarını yazdırdı.

ORGANİZASYON İLK KEZ LİG FORMATI ŞEKLİNDE DÜZENLENECEK

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Bu sezon, organizasyon ilk kez lig formatında düzenlenecek. İlk maçlar 17-19 Eylül tarihlerinde başlayacak ve lig aşaması 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig aşamasının ilk 8 sırasını tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıradaki takımlar ise play-off aşamasına katılacak. Play-off’ta 9-16. sıradaki takımlar ile 17-24. sıradaki takımlar karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerde galip gelen 8 takım son 16 turuna adını yazdıracak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:

“İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan

Almanya: Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart

İngiltere: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City

İspanya: Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid

Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain

Portekiz: Benfica, Sporting Lizbon

Hollanda: Feyenoord, PSV

Avusturya: Salzburg, Sturm Graz

İskoçya: Celtic

Belçika: Club Brugge

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Çekya: Sparta Prag

İsviçre: Young Boys

Hırvatistan: Dinamo Zagreb

Sırbistan: Kızılyıldız

Slovakya: Slovan Bratislava”

TORBALAR

1. TORBA: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Liverpool, Inter, Dortmund, Leipzig, Barcelona

2. TORBA: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan

3. TORBA: Feyenoord, Sporting, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic

4. TORBA: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest