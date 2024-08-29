Torbalar belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı. Dün oynanan dört maçın ardından grup aşamasına yükselen 36 takım netleşti. Kura çekimi ise bugün gerçekleşecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu bugün oynanan 4 maçla tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takım belirlendi. 2024-2025 sezonunun kura çekimi ise bugün gerçekleştirilecek.
Karşılaşmalar sonucunda Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılma hakkı kazandı. Bu dört takım, rakiplerini mağlup ederek grup aşamasına adlarını yazdırdı.
ORGANİZASYON İLK KEZ LİG FORMATI ŞEKLİNDE DÜZENLENECEK
Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Bu sezon, organizasyon ilk kez lig formatında düzenlenecek. İlk maçlar 17-19 Eylül tarihlerinde başlayacak ve lig aşaması 29 Ocak 2025'te sona erecek.
Lig aşamasının ilk 8 sırasını tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıradaki takımlar ise play-off aşamasına katılacak. Play-off’ta 9-16. sıradaki takımlar ile 17-24. sıradaki takımlar karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerde galip gelen 8 takım son 16 turuna adını yazdıracak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:
“İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan
Almanya: Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart
İngiltere: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City
İspanya: Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid
Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain
Portekiz: Benfica, Sporting Lizbon
Hollanda: Feyenoord, PSV
Avusturya: Salzburg, Sturm Graz
İskoçya: Celtic
Belçika: Club Brugge
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
Çekya: Sparta Prag
İsviçre: Young Boys
Hırvatistan: Dinamo Zagreb
Sırbistan: Kızılyıldız
Slovakya: Slovan Bratislava”
TORBALAR
1. TORBA: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Liverpool, Inter, Dortmund, Leipzig, Barcelona
2. TORBA: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan
3. TORBA: Feyenoord, Sporting, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic
4. TORBA: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest