Trabzonspor, Atletico Madrid'in yıldızıyla anlaştı: 3 yıllık sözleşme tamam

23 Temmuz 2024 05:09 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 05:57

Transfer döneminin hareketli takımlarında Trabzonspor savunma hattına güçlendirecek bir takviye yaptı.

Aspor'un haberine göre; Bordo Mavililer, Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Savic, fesih işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye'ye hareket edecek.

FUTBOL KARİYERİ

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde 33 maçta görev aldı. 2015 yılından bu yana Atletico Madrid forması giyen Savic, takımıyla 4 kupa kaldırdı. La Liga deviyle toplamda ise 297 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistle oynad. 187 cm boyunda ve 79 kilo ağırlığındaki Stefan Savic, sağ ayağını kullanıyor. Piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

STEFAN SAVIC KİMDİR?

Atletico Madrid takımında defans mevkiinde forma giyen Stefan Savic, 08 Ocak 1991 tarihinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine 2007'de FK Brskovo altyapısında başlayan Savic, 2010-11 sezonunda Partizan bünyesine katıldı. Buradaki başarılı performansıyla dikkat çeken Savic, 2011 yazında İngiliz devi Manchester City’e 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Premier Lig macerası kısa süren Savic ertesi sene İtalyan ekibi Fiorentina’nın yolunu tutarken 2015-16 sezonunda ise uzun yıllar forma giyeceği İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

Stefan Savic kariyerinde 6 kez "yılın futbolcusu" seçilirken Premier Lig şampiyonluğu, La Liga kupası, iki kere UEFA Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma başarısı gösterdi.