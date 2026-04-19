Trabzonspor Başakşehir maç skoru kaç kaç? Süper Lig puan durumu ne? Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor

Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Trabzon’da oynanan müsabaka 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0’lık skorla gitti.
Trabzonspor, 73. dakikada Augusto’nun golüyle üstünlüğü yakaladı. Golün asistini ise Mustafa Eskihellaç yaptı.
Sonucu belirleyen gol 90+3. dakikada David Selke’den geldi.
Bu neticeyle Trabzonspor puanını 65’e yükseltti. Başakşehir ise 48 puana ulaştı.
Bordo-mavili ekip ligde gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Kasımpaşa S.K.’yı sahasında konuk edecek.
Süper Lig’de 30. hafta maçlarıyla birlikte heyecan sürerken, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray S.K., Fenerbahçe S.K. ve Trabzonspor’un karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray haftayı kayıpsız kapatırken, Fenerbahçe ile Trabzonspor kritik puan kayıpları yaşadı.
Trendyol Süper Lig’de zirve yarışındaki güncel puan tablosu şu şekilde:
1- Galatasaray: 71
2- Fenerbahçe: 67
3- Trabzonspor: 65
4- Beşiktaş: 55