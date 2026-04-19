Trabzonspor Başakşehir maç skoru kaç kaç? Süper Lig puan durumu ne? Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor

Süper Lig’de heyecan hız kesmeden sürüyor. Ligin 30. haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir F.K. ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesinde yara aldı. Karşılaşma sonrasında Süper Lig’deki güncel tablo da merak edilmeye başlandı. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçının skoru ne oldu? Süper Lig’de puan durumu nasıl şekillendi?

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 22:50

Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor - Başakşehir maçı 1-1 sonuçlandı.
Trabzonspor'un golünü 73. dakikada Augusto attı.
Başakşehir'in golünü 90+3. dakikada David Selke kaydetti.
Bu sonuçla Trabzonspor 65 puana, Başakşehir ise 48 puana ulaştı.
Süper Lig'de güncel puan durumuna göre Galatasaray 71, Fenerbahçe 67, Trabzonspor 65 puana sahip.
Trabzon’da oynanan müsabaka 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0’lık skorla gitti.

Trabzonspor, 73. dakikada Augusto’nun golüyle üstünlüğü yakaladı. Golün asistini ise Mustafa Eskihellaç yaptı.

Sonucu belirleyen gol 90+3. dakikada David Selke’den geldi.

Bu neticeyle Trabzonspor puanını 65’e yükseltti. Başakşehir ise 48 puana ulaştı.

Bordo-mavili ekip ligde gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Kasımpaşa S.K.’yı sahasında konuk edecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig’de 30. hafta maçlarıyla birlikte heyecan sürerken, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray S.K., Fenerbahçe S.K. ve Trabzonspor’un karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray haftayı kayıpsız kapatırken, Fenerbahçe ile Trabzonspor kritik puan kayıpları yaşadı.

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışındaki güncel puan tablosu şu şekilde:

1- Galatasaray: 71

2- Fenerbahçe: 67

3- Trabzonspor: 65

4- Beşiktaş: 55

