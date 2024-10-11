Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor!

11 Ekim 2024 20:33 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:35

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş​ yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri​'nde yapılan sabah antrenmanında oyuncular, ısınmanın ardından fonksiyonel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncular, akşam antrenmanında ise gruplar halinde hücum ve savunma çalışması yaptı. Antrenman​, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, Başakşehir​ maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.