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Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 20:33 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:35
Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş​ yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri​'nde yapılan sabah antrenmanında oyuncular, ısınmanın ardından fonksiyonel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncular, akşam antrenmanında ise gruplar halinde hücum ve savunma çalışması yaptı. Antrenman​, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, Başakşehir​ maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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İzci11 Ekim 2024 20:46

Yarın Trabzonspor maçı var gibi heyecanlanıyorum umarım kazanırlar

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