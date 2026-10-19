Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park’ta karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladıkları çıkışla zirve yarışına damga vuran iki takımın dev randevusu, saat 20.00’de başlayacak. Bu zorlu mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

AKYAZI’DA DEV ÇAKIŞMA

Trabzonspor, Alman çalıştırıcı Thomas Reis yönetiminde yakaladığı müthiş ivmeyi sürdürmek istiyor. Reis’in göreve gelmesiyle birlikte evinde Galatasaray’ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş’ı da mağlup ederek zirve tırmanışına devam etmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılar ise milli ara dönüşü ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Hoffenheim karşısında aldığı galibiyetlerin moralini Akyazı’ya taşıyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak galibiyet serisini üç maça çıkarmak amacında.

TRABZONSPOR’DA 6 EKSİK, BEŞİKTAŞ’TA VLAHOVİC MÜJDESİ

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesi iki takımda da önemli eksikler ve sevindirici gelişmeler dikkat çekiyor:

Bordo-mavililerde sakatlıkları devam eden Ruslan Malinovskyi, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Paul Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan kadroda yer alamayacak. Melih Bostan ise kırmızı kart cezası nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle Trabzon kafilesinde yer almadı. Hafta ortasında Hoffenheim maçında mide rahatsızlığı nedeniyle oynayamayan Sırp golcü Dusan Vlahovic ile sakatlığını atlatan Vaclav Cerny takıma geri döndü.

THOMAS REİS TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHADA

Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, Beşiktaş karşısında kazanması halinde Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Süper Lig’deki ilk iki maçında Galatasaray ve Samsunspor’u mağlup eden, Konferans Ligi’nde ise KuPS deplasmanından galibiyetle dönen Alman teknik adam; Beşiktaş’ı da devirmesi durumunda Trabzonspor kulüp tarihinde ligdeki ilk üç maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olacak.

Beşiktaş’ın ligin en formda ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan Reis, oyuncularından Galatasaray maçındaki ön alan baskısını ve agresif futbolu tekrarlamalarını istedi.

ITALİANO’DAN SABIR VE KONTROL VURGUSU

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise dev maç öncesinde stratejisini belirledi. Akyazı’daki atmosferi ve rakibin iç saha baskısını göz önünde bulunduran İtalyan çalıştırıcı, oyuncularından karşılaşmanın ilk bölümünde kontrollü bir oyun sergilemelerini istedi.

Erken gol aramak yerine Trabzonspor’un tempolu hücum gücünü kırıp sabırlı bir oyun anlayışıyla skora gitmeyi hedefleyen Italiano, oyun disiplininden kopmadan maçın ilerleyen bölümlerinde vitesi yükseltmeyi planlıyor.

KRALLIK YARIŞINDA DEV GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Dev randevu, Süper Lig gol krallığı yarışında da büyük bir rekabete sahne olacak. Forbes dergisinin 2026-2027 sezonu için açıkladığı en çok kazanan futbolcular listesinde 40 milyon dolarlık geliriyle 10. sırada yer alan Muhammed Salah, sezona fırtına gibi başladı. Mısırlı yıldız bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 10 maçta 8 gol ve 4 asistlik muazzam bir katkı sağladı.

Mide rahatsızlığını atlatan Dusan Vlahovic, Beşiktaş’ın Akyazı’daki en büyük kozu olacak. Bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandıran Sırp santrfor, 8 golü bulunan Salah’ı takibini sürdürüyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Cabral, Cenk, Nwaiwu, Pina, Ozan, Fabinho, Aral, Muçi, Salah, Franculino.

BEŞİKTAŞ: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Agbadou, Murillo, Miretti, Salih, Trossard, Olaitan, İlhan, Vlahovic.