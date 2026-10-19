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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:30

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında futbolseverlerin gözü Akyazı’da. Evinde Galatasaray’ı farklı mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe’yi deviren Beşiktaş’ı konuk ediyor. İki dev ekibin nefes kesecek mücadelesi öncesi muhtemel 11’ler netleşti. işte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:30

’de haftanın en kritik karşılaşmasında ile , ’ta karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladıkları çıkışla zirve yarışına damga vuran iki takımın dev randevusu, saat 20.00’de başlayacak. Bu zorlu mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

AKYAZI’DA DEV ÇAKIŞMA

Trabzonspor, Alman çalıştırıcı Thomas Reis yönetiminde yakaladığı müthiş ivmeyi sürdürmek istiyor. Reis’in göreve gelmesiyle birlikte evinde Galatasaray’ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş’ı da mağlup ederek zirve tırmanışına devam etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

Siyah-beyazlılar ise milli ara dönüşü ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Hoffenheim karşısında aldığı galibiyetlerin moralini Akyazı’ya taşıyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak galibiyet serisini üç maça çıkarmak amacında.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

TRABZONSPOR’DA 6 EKSİK, BEŞİKTAŞ’TA VLAHOVİC MÜJDESİ

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesi iki takımda da önemli eksikler ve sevindirici gelişmeler dikkat çekiyor:

Bordo-mavililerde sakatlıkları devam eden Ruslan Malinovskyi, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Paul Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan kadroda yer alamayacak. Melih Bostan ise kırmızı kart cezası nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

Siyah-beyazlı ekipte kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle Trabzon kafilesinde yer almadı. Hafta ortasında Hoffenheim maçında mide rahatsızlığı nedeniyle oynayamayan Sırp golcü ile sakatlığını atlatan Vaclav Cerny takıma geri döndü.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

THOMAS REİS TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHADA

Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, Beşiktaş karşısında kazanması halinde Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Süper Lig’deki ilk iki maçında Galatasaray ve Samsunspor’u mağlup eden, Konferans Ligi’nde ise KuPS deplasmanından galibiyetle dönen Alman teknik adam; Beşiktaş’ı da devirmesi durumunda Trabzonspor kulüp tarihinde ligdeki ilk üç maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olacak.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

Beşiktaş’ın ligin en formda ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan Reis, oyuncularından Galatasaray maçındaki ön alan baskısını ve agresif futbolu tekrarlamalarını istedi.

ITALİANO’DAN SABIR VE KONTROL VURGUSU

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise dev maç öncesinde stratejisini belirledi. Akyazı’daki atmosferi ve rakibin iç saha baskısını göz önünde bulunduran İtalyan çalıştırıcı, oyuncularından karşılaşmanın ilk bölümünde kontrollü bir oyun sergilemelerini istedi.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

Erken gol aramak yerine Trabzonspor’un tempolu hücum gücünü kırıp sabırlı bir oyun anlayışıyla skora gitmeyi hedefleyen Italiano, oyun disiplininden kopmadan maçın ilerleyen bölümlerinde vitesi yükseltmeyi planlıyor.

KRALLIK YARIŞINDA DEV GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Dev randevu, Süper Lig gol krallığı yarışında da büyük bir rekabete sahne olacak. Forbes dergisinin 2026-2027 sezonu için açıkladığı en çok kazanan futbolcular listesinde 40 milyon dolarlık geliriyle 10. sırada yer alan Muhammed Salah, sezona fırtına gibi başladı. Mısırlı yıldız bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 10 maçta 8 gol ve 4 asistlik muazzam bir katkı sağladı.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

Mide rahatsızlığını atlatan Dusan Vlahovic, Beşiktaş’ın Akyazı’daki en büyük kozu olacak. Bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandıran Sırp santrfor, 8 golü bulunan Salah’ı takibini sürdürüyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Cabral, Cenk, Nwaiwu, Pina, Ozan, Fabinho, Aral, Muçi, Salah, Franculino.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu

BEŞİKTAŞ: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Agbadou, Murillo, Miretti, Salih, Trossard, Olaitan, İlhan, Vlahovic.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 8 eksik dikkat çekti! Dev maçın muhtemel 11'leri belli oldu
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Süper Lig
#Futbol
#papara park
#Dusan Vlahovic
#Spor
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