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Trabzonspor - Bodrum FK maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Aralık 2024 18:58 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 19:10
Trabzonspor - Bodrum FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak. 

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

7'🚫Antalyaspor Dimitrov ile bulduğu pozisyonu değerlendiremedi. Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

9'🚫Cihan Çanak ceza sahası dışından vurduğu şut, üstten auta gitti.

 

 

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Mendy, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Lundstram, Cham, Cihan Çanak, Nwakaeme, Banza.

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Mohammed, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Seferi.

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HAKEM KADROSU

Müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Hakem Ozan Ergün kimdir? Hangi takımlı?

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Kaynak: tgrthaber.com

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