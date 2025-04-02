Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında, Trabzonspor ile Bodrum FK karşılaşacak. Karadeniz'de oynanacak olan heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde, işte ayrıntılar.