Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında, Trabzonspor ile Bodrum FK karşılaşacak. Karadeniz'de oynanacak olan heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde, işte ayrıntılar.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Jose Morais'in takımı Bodrum FK'yı konuk edecek. Papara Park'taki zorlu maçın hakemi Zorbay Küçük olurken, mücadele 17.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
https://x.com/Trabzonspor/status/1907429108436308302
Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Banza.
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Barhdi, Seferi, Okita, Gökdeniz.
https://x.com/Bodrumspor_AS/status/1907428678432071691
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlik neticesinde 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer; Sipay Bodrum FK'yı mağlup ederek üst tura yükselmek istiyor. Çeyrek final aşamasını geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.