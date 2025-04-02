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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında, Trabzonspor ile Bodrum FK karşılaşacak. Karadeniz'de oynanacak olan heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde, işte ayrıntılar.

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Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 17:35

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Jose Morais'in takımı Bodrum FK'yı konuk edecek. Papara Park'taki zorlu maçın hakemi Zorbay Küçük olurken, mücadele 17.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI MAÇ ANLATIMI
Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

İLK 11'LER

https://x.com/Trabzonspor/status/1907429108436308302

Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Banza.

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Barhdi, Seferi, Okita, Gökdeniz.

https://x.com/Bodrumspor_AS/status/1907428678432071691

TRABZONSPOR - BODRUM FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlik neticesinde 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer; Sipay Bodrum FK'yı mağlup ederek üst tura yükselmek istiyor. Çeyrek final aşamasını geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

KARADENİZ EKİBİNDE EKSİKLİKLER

Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'UN SON MAÇI HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Karadeniz devi, kendi sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.
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ETİKETLER
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#Sipay Bodrum Fk
#Spor
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