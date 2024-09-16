Trabzonspor camiasını üzen haber: Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti!
Trabzonspor eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti. Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden vefatla ilgili açıklama yapıldı.
Trabzonspor eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bordo-mavili kulüp de Ekinci'nin vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandığı Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.