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Trabzonspor camiasını üzen haber: Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Eylül 2024 22:10 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 22:14
Trabzonspor camiasını üzen haber: Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti!

Trabzonspor eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti. Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden vefatla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor​ eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bordo-mavili kulüp de Ekinci'nin vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.

Trabzonspor camiasını üzen haber: Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti! - 1. Resim

Trabzonspor Kulübü, 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandığı Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Trabzonspor camiasını üzen haber: Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti! - 2. Resim

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Karadeniz​ ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci’nin vefat​ haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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