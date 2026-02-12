Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fatih Tekke yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, 833 günlük derbi galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bordo mavili ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını dörtten bire indirmeyi planlıyor.

Sarı lacivertli ekip ise Trabzon deplasmanından galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile arasındaki farkı korumayı ve zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

22. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlayacak. Ligde yarın Galatasaray-ikas Eyüpspor ile Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçları oynanacak.

Haftanın önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 22. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)