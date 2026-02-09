Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Trabzonspor detayı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, galibiyetin ardından N'Golo Kante ve Trabzonspor süreçlerine değindi.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN TRABZONSPOR DETAYI!

"N'Golo Kante'yi çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutlu olduğunu söyledi. O mutluysa, ben de mutluyum. İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor şampiyonluk mücadelesinde ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi bir iş çıkarıyorlar."