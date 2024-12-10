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Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 20:46 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:51
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş​ yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz​ Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanında oyuncular​, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alan oyunla devam eden günün ikinci antrenmanı, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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