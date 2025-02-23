Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber'de...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı evinde misafir edecek. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak. Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
1'Maç başladı.
12' Gaziantep FK gole yaklaştı. Sorescu'nun şutu Uğurcan Çakır'ın suratına çarptı ve top kaleden uzaklaştı.
20' Banza topukla Lundstram'a bıraktı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda top kaleci Burak Bozan'da kaldı.
45+2'Simon Banza attığı golle skoru 1-0 yaptı.
45+6'Trabzonspor Edin Visca ile bulduğu golle skoru 2-0 yaptı.
45'İlk yarı sona erdi.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Zubkov, Sikan, Visca, Banza.
Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Daubin, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu, N'Diaye, Kozlowski, Maxim, Okereke, Halil Dervişoğlu.