Spor
Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşıyor. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bugün saat 16.00 itibarıyla başlayacak.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha, Sorescu, Lungoyi, Melih, Ögün, Maxim, Kozlowski, Gassama, Bayo.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Pina, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Mustafa, Onuachu.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA ZİRVE HESAPLARI

Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

GAZİANTEP FK, TRABZONSPOR'U SÜPER LİG'DE HİÇ YENEMEDİ

Lig arenasında iki takım bugüne kadar 13 kez karşılaşırken, Gaziantep FK bu süreçte Trabzonspor'u hiç mağlup edememişti.

BURAK YILMAZ CEZALI!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, cezası sebebiyle zorlu maçı tribünden takip edecek.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'UN GAZİANTEP FK MAÇI KADROSU

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Paul Onuachu.

Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA YAZ DÖNEMİ HANGİ YILDIZIN TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU?
Karadeniz devi, Saul Niguez ile her konuda anlaşmış ama İspanyol orta saha son anda transferi iptal etmişti.
