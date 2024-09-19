Trabzonspor geriden geldiği maçta Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı! 

19 Eylül 2024 22:43 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 22:46

Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor evinde konuk ettiği Kayserispor ile berabere kaldı. Bir puanı son dakikada alan bordo-mavili ekibin son golünü Stefano Denswil kaydetti.

Trendyol Süper Lig​'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor​, Kayserispor​'u ağırladı. Kayserispor, mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen Trabzonspor, son anlarda attığı gollerle beraberliği yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Boa Morte kaydederken, Trabzonspor'da Umut Bozok 89. dakikada, Denswil ise 90+9'da fileleri havalandırdı. Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, 87. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 4. maçında da galibiyet alamazken, puanını 4'e yükseltti. Kayserispor ise bu sonuçla 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Bellona Kayserispor, VAR uygulamasıyla penaltı atışı kazandı. Boa Morte'nin pasında Cardoso, ceza sahasında Denswil ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, yardımcısına da uyarak korner kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Türkmen, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Bellona Kayserispor'da Attamah'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi. Dönen topu Nazon tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

12. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın sağ taraftan pasında Nazon'un dokunduğu top arka direkteki Hasan Ali Kaldırım'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, Uğurcan Çakır ve çizgi üzerindeki savunma oyuncularına rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

63' Boa Morte farkı 2'ye çıkardı.

87' Gökhan Sazdağı ikinci sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi.

89' İkinci yarı oyuna giren Umut Bozok, farkı 1'e indirdi.

90+9' Denswil skora son saniyede denge getirdi.

Maç 2-2'lik sonuçla bitti.