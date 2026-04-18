Trabzonspor ile Başakşehir 36. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Ligde bordo-mavililer 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 64 puanla 3. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada bordo-mavililer, kazanması halinde sarı-lacivertli takım ile puanları eşitlemiş olacak. Ligde 36. randevu Trabzonspor ile Başakşehir Trendyol Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililer 15 galibiyet elde ederken Başakşehir ise 10 galibiyet elde etti. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 53 golüne, Başakşehir 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Trabzonspor, 4-3 kazanmıştı. Trabzon'da beraberlik ağır basıyor Trabzonspor ile Başakşehir arasında Trabzon'da oynanan 17 maçta bordo-mavililer 6 galibiyet elde ederken, konuk ekip ise 4 galibiyet aldı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 19 golüne konuk ekip 18 golle yanıt verdi. Alper Akarsu yönetecek Zorlu mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Demirkıran olacak.

