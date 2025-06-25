Trabzonspor Jan Bednarek'in peşinde!

Trabzonspor'da savunma hattı için sürpriz biri isim öne çıktı. İngiliz basını Southampton'dan Jan Bednarek'in Trabzonspor'un radarında olduğu yazıldı.

Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik ekip ve yönetim öncelikli olarak stoper mevkisine liste oluşturuyor. Karadeniz ekibi için sürpriz bir isim gündeme getirildi.

TRABZONSPOR BEDNAREK'İ İSTİYOR

Bordo-mavililerde savunma hattı için sürpriz bir isim öne çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Trabzonspor'un Southampton'dan Jan Bednarek'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

29 yaşındaki stoperin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Southampton'ın Championship'e düşmesinden dolayı görüşmelerin rahat geçebileceği ifade edildi.

