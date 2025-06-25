Eyüpspor Galatasaray'ın yıldızını istiyor: Caner Erkin ile yollar ayrılacak!

Galatasaraylı Derrick Köhn transferi için Eyüpspor resmen devrede. Caner Erkin ile yolları ayıracak olan Eyüpspor, Galatasaraylı Derrick Köhn'ü transfer etmek istiyor.

Eyüpspor'da Caner Erkin sonrası için Galatasaraylı Derrick Köhn'ün transferi düşünülüyor. Galatasaray'ın göndermek istediği Derrick Köhn'ü transfer etmek isteyen Eyüpspor, resmi temaslara başladı.

EYÜPSPOR'DA CANER ERKİN'DEN SONRA GALATASARAYLI DERRICK KOHN TRANSFERİ

Galatasaray'dan Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Derrick Köhn, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Şu an için Bremen'in satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği 26 yaşındaki bek, esasen Galatasaray tarafından da kadroda düşünülmüyor! Kritik süreçten hareketle Caner Erkin ile vedalaşacak olan Eyüpspor, Galatasaray yönetimince gözden çıkarılan Derrick Köhn'ü kiralamak için çalışmalara başladı.

EYÜPSPOR'UN İSTEDİĞİ DERRICK KOHN VE ALMANYA PERFORMANSI

Werder Bremen ile bu sezon 30 maça çıkan Derrick Köhn, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.