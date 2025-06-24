Beşiktaş'ta Milot Rashica'ya güle güle: Transfer sürprizi!

Beşiktaş'ta Milot Rashica ile yollar ayrılıyor. Beşiktaş yönetimi, Milot Rashica için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi.

Beşiktaş'ta Milot Rashica için transfer kararı çıktı. Beşiktaşlı yöneticiler, Milot Rashica'ya veda etmenin daha doğru bir tercih olacağını gündemine aldı ve Kosovalı hücumcu için menajerlik sürecini başlattı.

BEŞİKTAŞ'TA MILOT RASHICA'YA GÜLE GÜLE

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla Milot Rashica için transfer süreci başlatıldı. Halihazırda İtalya'dan Genoa'nın talip olduğu Milot Rashica, Beşiktaş yönetimince transfer pazarına sunuldu ve menajerler aracılığıyla gelecek teklifler beklenmeye başlandı. Esasen ise güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan oyuncu için 10 milyon Euro civarlarında bir transfer süreci tasarlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA MILOT RASHICA YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Beşiktaş'ta oyuna katkısı sezon boyunca tartışılan Milot Rashica, an itibarıyla 'gönderilecekler' listesindeki yerini aldı. Beşiktaş yönetimi, Milot Rashica'dan gelecek bonservisle birlikte 'daha iddialı bir kadro' çalışmalarına somut adımlarla devam etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA MILOT RASHICA'NIN PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 41 maça çıkan Milot Rashica, 2811 dakika sahada kalmış ve 5 gol ile 12 asistlik katkı sağlamıştı.