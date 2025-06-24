Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Milot Rashica'ya güle güle: Transfer sürprizi!

Beşiktaş'ta Milot Rashica ile yollar ayrılıyor. Beşiktaş yönetimi, Milot Rashica için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Milot Rashica'ya güle güle: Transfer sürprizi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 00:00

Beşiktaş'ta Milot Rashica için transfer kararı çıktı. Beşiktaşlı yöneticiler, Milot Rashica'ya veda etmenin daha doğru bir tercih olacağını gündemine aldı ve Kosovalı hücumcu için menajerlik sürecini başlattı.

BEŞİKTAŞ'TA MILOT RASHICA'YA GÜLE GÜLE

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla Milot Rashica için transfer süreci başlatıldı. Halihazırda İtalya'dan Genoa'nın talip olduğu Milot Rashica, Beşiktaş yönetimince transfer pazarına sunuldu ve menajerler aracılığıyla gelecek teklifler beklenmeye başlandı. Esasen ise güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan oyuncu için 10 milyon Euro civarlarında bir transfer süreci tasarlanıyor.

Beşiktaş'ta Milot Rashica'ya güle güle: Transfer sürprizi!

BEŞİKTAŞ'TA MILOT RASHICA YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Beşiktaş'ta oyuna katkısı sezon boyunca tartışılan Milot Rashica, an itibarıyla 'gönderilecekler' listesindeki yerini aldı. Beşiktaş yönetimi, Milot Rashica'dan gelecek bonservisle birlikte 'daha iddialı bir kadro' çalışmalarına somut adımlarla devam etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Milot Rashica'ya güle güle: Transfer sürprizi!

BEŞİKTAŞ'TA MILOT RASHICA'NIN PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 41 maça çıkan Milot Rashica, 2811 dakika sahada kalmış ve 5 gol ile 12 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ, MILOT RASHICA'YI NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu İngiliz Norwich'ten kadroya katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jack Grealish resmen Süper Lig'e: Transfer görüşmeleri başladı!
Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Serdal Adalı'ya şart koştu!
ETİKETLER
#milot rashica
#milot rashica
#Beşiktaş Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.