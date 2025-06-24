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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Serdal Adalı'ya şart koştu!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ve Serdal Adalı arasındaki süreç gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın takımdan göndermek istediği Ciro Immobile, siyah beyazlı yönetime resmen para şartı koştu.

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Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Serdal Adalı'ya şart koştu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 18:37

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın en büyük sorunu Ciro Immobile olmuş durumda. Beşiktaş yönetimi tarafından takımdan ayrılması istenen Ciro Immobile, Serdal Adalı'dan resmen yüklü bir tazminat istedi.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Serdal Adalı'ya şart koştu!

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'NIN CIRO IMMOBILE ÇIKMAZI

Corriere dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Ciro Immobile ile büyük bir kriz yaşıyor. Halihazırda Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği Ciro Immobile'ye Bologna talip olurken, İtalyan golcüden ise flaş bir hamle geldi. Serdal Adalı yönetimine karşı para kozunu öne süren Ciro Immobile, menajeri aracılığıyla hem serbest kalmayı hem de 4 milyon Euro tazminat almayı istedi! Şu an için Beşiktaş'tan bu teklife cevap gelmezken, esasen ise başkan Serdal Adalı'nın ciddi bir pazarlık süreci yürütmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi: Serdal Adalı'ya şart koştu!

BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE VE PERFORMANSI

Beşiktaş'ta büyük bir hayal kırıklığı olan Ciro Immobile, bu sezon 41 maça çıktı ve 19 gol ile 4 asistlik katkı sağladı. Son olarak da yüksek tempolu oyunlarda varlık gösteremeyen Immobile, zorlu maçlarda eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

IMMOBILE NEDEN BEŞİKTAŞ'A ZORLUK ÇIKARIYOR?
Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro civarı maaş alan Immobile, bu miktarları başka yerde alamayacağını bildiği için tüm kozlarını oynuyor.
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