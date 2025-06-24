Fenerbahçeli yıldıza Suudi Arabistan kancası: Sürpriz transfer resmen gerçekleşiyor!

Fenerbahçe’de Alexander Djiku için sürpriz bir transfer süreci yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimince gözden çıkarılan Alexander Djiku’ya, an itibarıyla Suudi Arabistan transfer pazarında önemli bir yer ayrıldı.
Fenerbahçe’de Alexander Djiku ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından ‘gönderilecekler’ listesine yazılan Alexander Djiku için resmen menajerlik süreci başladı.
Fenerbahçe’de Jose Mourinho tarafından ikinci planda tutulan Alexander Djiku, menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan transfer pazarında yer almaya başladı. Fenerbahçe yönetimiyle Alexander Djiku’nun hakları için görüşen yetkililer, deneyimli savunmacının kısa süre içinde Suudi Arabistan’a transfer olacağını belirtti ve komisyon süreçlerini netleştirdi.
Fenerbahçe yönetimince transfer olmasına olumlu bakılan Alexander Djiku’nun, halihazırda sarı lacivertli takımla 1 yıllık kontratı kalmıştı.
Fenerbahçe ile şampiyonluk planları yapan Jose Mourinho, savunma hattında Milan Skriniar gibi takviyeler yapılmasını ve genel kalitenin bu seviyenin üstünde tutulmasını hedefliyor.
Fenerbahçe ile bu sezon 38 maça çıkan Alexander Djiku, 2629 dakika sahada kalmış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.