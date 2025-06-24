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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldıza Suudi Arabistan kancası: Sürpriz transfer resmen gerçekleşiyor!

Fenerbahçe’de Alexander Djiku için sürpriz bir transfer süreci yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimince gözden çıkarılan Alexander Djiku’ya, an itibarıyla Suudi Arabistan transfer pazarında önemli bir yer ayrıldı.

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Fenerbahçeli yıldıza Suudi Arabistan kancası: Sürpriz transfer resmen gerçekleşiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 17:35

Fenerbahçe’de Alexander Djiku ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından ‘gönderilecekler’ listesine yazılan Alexander Djiku için resmen menajerlik süreci başladı.

FENERBAHÇE’DE ALEXANDER DJIKU TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe’de Jose Mourinho tarafından ikinci planda tutulan Alexander Djiku, menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan transfer pazarında yer almaya başladı. Fenerbahçe yönetimiyle Alexander Djiku’nun hakları için görüşen yetkililer, deneyimli savunmacının kısa süre içinde Suudi Arabistan’a transfer olacağını belirtti ve komisyon süreçlerini netleştirdi.

Fenerbahçeli yıldıza Suudi Arabistan kancası: Sürpriz transfer resmen gerçekleşiyor!

FENERBAHÇE VE ALEXANDER DJIKU ARASINDAKİ SON SENE

Fenerbahçe yönetimince transfer olmasına olumlu bakılan Alexander Djiku’nun, halihazırda sarı lacivertli takımla 1 yıllık kontratı kalmıştı.

Fenerbahçeli yıldıza Suudi Arabistan kancası: Sürpriz transfer resmen gerçekleşiyor!

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE’SİNDE ALEXANDER DJIKU SEVİYESİ İSTENMİYOR

Fenerbahçe ile şampiyonluk planları yapan Jose Mourinho, savunma hattında Milan Skriniar gibi takviyeler yapılmasını ve genel kalitenin bu seviyenin üstünde tutulmasını hedefliyor.

Fenerbahçeli yıldıza Suudi Arabistan kancası: Sürpriz transfer resmen gerçekleşiyor!

FENERBAHÇE’DE ALEXANDER DJIKU’NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 38 maça çıkan Alexander Djiku, 2629 dakika sahada kalmış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER DJIKU FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Süper Lig devi, Djiku'yu Strasbourg'tan transfer etmişti.
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