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 | Burak Ayaydın

Bright Osayi-Samuel transferinde geri sayım başladı!

Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşme yenilemediği süreçte adım adım farklı gelişmeler yaşanıyor. Bright Osayi-Samuel ile görüşmeler yürüten Beşiktaş, Nijeryalı bek için resmen geri sayıma başladı.

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Bright Osayi-Samuel transferinde geri sayım başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 17:15

Beşiktaş'ta Bright Osayi-Samuel transferi için kritik bir süreç yürütülüyor. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Bright Osayi-Samuel, an itibarıyla adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLUYOR

Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel transferini bitirmek için Jonas Svensson'dan gelecek haberi bekliyor. Siyah beyazlılar, Svensson'un ayrılması durumunda Osayi-Samuel'e hızlıca imza attırmak istiyor.

Bright Osayi-Samuel transferinde geri sayım başladı!

OSAYI TRANSFERİ NEDEN AĞIR İLERLİYOR?

Nijeryalı bekin 2.5 milyon Euroluk maaş beklentisi, transfer sürecini zora sokmuştu. Esasen ise Beşiktaş, Svensson'un ayrılığıyla birlikte Osayi için maaşta artışa gidecek.

Sıkça Sorulan Sorular

OSAYI FENERBAHÇE İLE NEDEN SÖZLEŞME YENİLEMEDİ?
Nijeryalı savunmacının yüksek maaş istediğini düşünen Fenerbahçe yönetimi, Osayi ile masaya oturmadı.
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