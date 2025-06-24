Bright Osayi-Samuel transferinde geri sayım başladı!

Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşme yenilemediği süreçte adım adım farklı gelişmeler yaşanıyor. Bright Osayi-Samuel ile görüşmeler yürüten Beşiktaş, Nijeryalı bek için resmen geri sayıma başladı.
Beşiktaş'ta Bright Osayi-Samuel transferi için kritik bir süreç yürütülüyor. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Bright Osayi-Samuel, an itibarıyla adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor.
Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel transferini bitirmek için Jonas Svensson'dan gelecek haberi bekliyor. Siyah beyazlılar, Svensson'un ayrılması durumunda Osayi-Samuel'e hızlıca imza attırmak istiyor.
Nijeryalı bekin 2.5 milyon Euroluk maaş beklentisi, transfer sürecini zora sokmuştu. Esasen ise Beşiktaş, Svensson'un ayrılığıyla birlikte Osayi için maaşta artışa gidecek.