Bright Osayi-Samuel transferinde geri sayım başladı!

Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşme yenilemediği süreçte adım adım farklı gelişmeler yaşanıyor. Bright Osayi-Samuel ile görüşmeler yürüten Beşiktaş, Nijeryalı bek için resmen geri sayıma başladı.

Beşiktaş'ta Bright Osayi-Samuel transferi için kritik bir süreç yürütülüyor. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Bright Osayi-Samuel, an itibarıyla adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLUYOR

Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel transferini bitirmek için Jonas Svensson'dan gelecek haberi bekliyor. Siyah beyazlılar, Svensson'un ayrılması durumunda Osayi-Samuel'e hızlıca imza attırmak istiyor.

OSAYI TRANSFERİ NEDEN AĞIR İLERLİYOR?

Nijeryalı bekin 2.5 milyon Euroluk maaş beklentisi, transfer sürecini zora sokmuştu. Esasen ise Beşiktaş, Svensson'un ayrılığıyla birlikte Osayi için maaşta artışa gidecek.