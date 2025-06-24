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 | Burak Ayaydın

Neymar imzayı atıyor: Fenerbahçe süreci netleşti!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Neymar için imza zamanı geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Neymar, an itibarıyla Santos ile devam etmeye karar verdi.

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Neymar imzayı atıyor: Fenerbahçe süreci netleşti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 17:54

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Neymar'dan, resmen ters köşe geldi. Fenerbahçe'ye ya da Avrupa'ya transfer olup olmayacağı merak edilen Neymar, kararını yine Santos'tan yana kullandı ve ülkesinde kaldı.

Neymar imzayı atıyor: Fenerbahçe süreci netleşti!

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ NEYMAR İMZAYI ATIYOR

Neymar, Brezilya basınının iddiasına göre Santos ile sözleşme imzalıyor. Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Neymar, şu an için Avrupa'ya dönme fikrinden vazgeçti ve Brezilya'da kalmanın daha doğru olacağına karar verdi.

Neymar imzayı atıyor: Fenerbahçe süreci netleşti!

NEYMAR'IN SUUDİ ARABİSTAN SÜRECİ İYİ GİTMEMİŞTİ

2023 yazında Paris Saint-Germain'den ayrılıp Al Hilal'e imza atan Neymar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Suudi Arabistan'da istikrarı yakalayamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

NEYMAR'IN SANTOS PERFORMANSI NASIL?
2013'te ayrıldığı Santos'a; 2025'te geri dönen deneyimli futbolcu, tüm kulvarlarda 14 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.
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