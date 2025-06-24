Neymar imzayı atıyor: Fenerbahçe süreci netleşti!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Neymar için imza zamanı geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Neymar, an itibarıyla Santos ile devam etmeye karar verdi.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Neymar'dan, resmen ters köşe geldi. Fenerbahçe'ye ya da Avrupa'ya transfer olup olmayacağı merak edilen Neymar, kararını yine Santos'tan yana kullandı ve ülkesinde kaldı.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ NEYMAR İMZAYI ATIYOR

Neymar, Brezilya basınının iddiasına göre Santos ile sözleşme imzalıyor. Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Neymar, şu an için Avrupa'ya dönme fikrinden vazgeçti ve Brezilya'da kalmanın daha doğru olacağına karar verdi.

NEYMAR'IN SUUDİ ARABİSTAN SÜRECİ İYİ GİTMEMİŞTİ

2023 yazında Paris Saint-Germain'den ayrılıp Al Hilal'e imza atan Neymar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Suudi Arabistan'da istikrarı yakalayamamıştı.