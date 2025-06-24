Jack Grealish resmen Süper Lig'e: Transfer görüşmeleri başladı!

Fenerbahçe'de Jack Grealish sürprizi yaşanıyor. Pep Guardiola tarafından gözden çıkarılan Jack Grealish, transferde resmen Fenerbahçe'ye önerildi. İngiliz yıldızın; an itibarıyla Süper Lig'de forma giyme ihtimali oldukça yüksek, işte tüm detaylar.

Fenerbahçe'de Jack Grealish transferi için ince hesaplar yapılıyor. Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan Jack Grealish, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi ve İngiliz yıldızın Süper Lig'de oynamaya istekli olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DE JACK GREALISH TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe'de Jack Grealish için transfer görüşmeleri başladı. Fenerbahçe yönetiminin ve Jose Mourinho'nun, menajerler aracılığıyla gelen Jack Grealish önerisini değerlendirdiği süreçte, genel olarak olumlu bir karar çıkması durumunda Jack Grealish ile resmen sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe yönetimince Jack Grealish'in skor konusundaki sıkıntılarına dikkat edilen toplantılarda, yıldız oyuncu tarafına henüz net bir cevap verilmedi.

TRANSFERDE FENERBAHÇE'YE ÖNERİLEN JACK GREALISH GÖZDEN DÜŞTÜ

Manchester City'nin kötü geçen sezonunda beklentilerin çok uzağında kalan Jack Grealish, Pep Guardiola'dan veto yedi ve 'gönderilecekler' listesine eklendi. Halihazırda City'ye bonservis teklifinin gelmediği süreçte, İngiliz devi Jack Grealish'in kiralık olarak ayrılmasına da olumlu yaklaştı ve 29 yaşındaki yıldızın kendisine kulüp bulmasını istedi.

SÜPER LİG'DE OYNAMAK İSTEYEN JACK GREALISH, 117.5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Mavi beyazlıların önemli bir potansiyel olarak gördüğü Jack Grealish, 2021 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye tam 117.5 milyon Euroya transfer edilmişti! Bugün gelinen noktadaysa Manchester City, Jack Grealish'in kulüpten ayrılmasını istiyor ve geniş kadroda daralmaya gitmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ JACK GREALISH VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer ihtimalini değerlendirdiği Jack Grealish, City ile bu sezon 32 maça çıktı ve 3 gol ile 5 asistlik katkı sağladı.