Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte listedeki son durum...
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
09 Ağustos 2024 04:59 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 05:21
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e yenildi. Başakşehir ise Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Iberia'yı deplasmanda yendi. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı değişti. İşte Türkiye'nin listede son durumu...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo mavililer bu skorla ülke puanına katkı yapamadı.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia'ya konuk oldu. Mücadele 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla ise ülke puanına 200 eklendi.
10 - TÜRKİYE: 35.00
9 - ÇEKYA: 35.150
8- BELÇİKA: 43.200
7- PORTEKİZ: 49.416
6- HOLLANDA: 54.316
5- FRANSA: 57.879
4- ALMANYA: 71.660
3- İSPANYA: 73.989
2- İTALYA: 79.106
1- İNGİLTERE: 89.160
Kaynak: TGRT Haber