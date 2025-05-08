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 | Emir Yücel

Trabzonspor, kötü gidişata Galatasaray karşısında son vermek istiyor

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, cumartesi günü saat 19.00’da sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

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Trabzonspor, kötü gidişata Galatasaray karşısında son vermek istiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 10:42

Bordo-mavililer, uzun süredir "üç büyükler" olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galibiyet sevinci yaşayamıyor. Karadeniz temsilcisi, bu takımlarla oynadığı son 8 karşılaşmada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.


Trabzonspor, son olarak 4 Kasım 2023’te deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek bu üç rakibinden birine karşı galip gelmişti. Ancak 2024 yılı itibarıyla oynanan derbilerde beklenen performansı sergileyemeyen bordo-mavililer, 2025 yılına da bu kötü seriyi taşımış durumda. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu olumsuz tabloyu cumartesi günü Galatasaray karşısında bozarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.


İşte Trabzonspor’un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 8 maçın sonuçları:


21 Ocak 2024: Trabzonspor 1-5 Galatasaray

4 Şubat 2024: Beşiktaş 2-0 Trabzonspor

17 Mart 2024: Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

15 Eylül 2024: Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

3 Kasım 2024: Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

16 Aralık 2024: Galatasaray 4-3 Trabzonspor

15 Şubat 2025: Beşiktaş 2-1 Trabzonspor

6 Nisan 2025: Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor


Bordo-mavililer, bu karşılaşmaların ardından Galatasaray'ı mağlup ederek, hem moral bulmak hem de büyük maçlardaki kötü gidişata son vermek istiyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#trabzonspor
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#Spor
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