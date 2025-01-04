Trabzonspor Samsun'da mağlup oldu!

04 Ocak 2025 22:27 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 22:33

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor, Samsunspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle puansız ayrıldı.

Fenerbahçe Opet derbi maçında Galatasaray Faktoring'i mağlup etti!

Fenerbahçe Opet derbi maçında Galatasaray Faktoring'i mağlup etti!

Monaco Adi Hütter ile nikah tazeledi!

Monaco Adi Hütter ile nikah tazeledi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım Holse'nin attığı golle karşılaşmadaki ilk golü kaydetti.

İkinci yarının hemen başında dakikalar 49'u gösterdiğinde Simone Banza ile Trabzonspor skoru eşitledi.

Samsunspor'da Holse tekrar sahneye çıkarak 75. dakikada maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

Bu sonuçla Samsunspor puanını 33'e yükseltti, Trabzonspor ise 19 puanda kaldı.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Adana Demirspor 0-1 Başakşehir

Antalyaspor 1-4 Eyüpspor

Galatasaray 2-1 Göztepe