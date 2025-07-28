Trabzonspor transfer teklifini yaptı: Yıldız hücumcudan haber bekleniyor!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yeni gözdesi Cameron Puertas oldu. Trabzonspor adına gelecek sezonun kurgusunu oluşturan Fatih Tekke, Cameron Puertas ismine onay verdi ve resmi süreç başladı.

TRABZONSPOR'DA CAMERON PUERTAS TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Cameron Puertas için transfer görüşmesi yapıldı ve yıldız hücumcunun şartları soruldu. Halihazırda Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ta forma giyen Cameron Puertas, Avrupa'ya geri dönme ihtimaline olumlu yaklaştı ve kulüpler arasındaki sürece göre hareket etmeye karar verdi! Esasen ise Trabzonspor'un, Cameron Puertas için satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralama anlaşması yapması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ CAMERON PUERTAS İÇİN 15 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Yetenekli futbolcu Avrupa pazarında dikkatleri üzerine çekerken, Cameron Puertas için devreye giren Al-Qadsiah gözü karartmış ve 15.3 milyon Euroluk bir yatırım gerçekleştirmişti. Union SG döneminde Fenerbahçe'ye de rakip olan Cameron Puertas, bireysel yetenekleriyle oldukça dikkat çekmiş ve Türk futbolseverlerde iz bırakmıştı.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER TEKLİFİ YAPTIĞI CAMERON PUERTAS'IN PERFORMANSI

Trabzonspor'un hücum hattında çok etkili olacağına inandığı Cameron Puertas, geçen sezon Al-Qadsiah formasıyla 37 maça çıkmış ve 5 gol ile 11 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.