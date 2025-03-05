Trabzonspor U19 takımı çeyrek finalde! Atalanta'yı elediler

UEFA Gençlik Ligi'nin son 16 turunda, Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşılaştı. Papara Park'taki heyecanlı maçta, iki taraftan da gol sesi çıkmadı ve penaltılara gidildi.

PENALTILARDA ÇEYREK FİNAL GELDİ

Seri penaltı atışlarına geçilen mücadelede; Trabzonspor U19 takımı, Atalanta U19 takımına 5-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

https://x.com/tsakademi/status/1897274293740036521

SON 8 EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak.

https://x.com/tsakademi/status/1897276064805871674