Trabzonspor U19 takımı çeyrek finalde! Atalanta'yı elediler

İstanbul
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda Atalanta U19 ile karşılaşan Trabzonspor U19 takımı, zorlu geçen maçı penaltılarda kazandı.
UEFA Gençlik Ligi'nin son 16 turunda, Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşılaştı. Papara Park'taki heyecanlı maçta, iki taraftan da gol sesi çıkmadı ve penaltılara gidildi.
Seri penaltı atışlarına geçilen mücadelede; Trabzonspor U19 takımı, Atalanta U19 takımına 5-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.
https://x.com/tsakademi/status/1897274293740036521
Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak.
https://x.com/tsakademi/status/1897276064805871674