Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı için İsviçre'de!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya'nın Salzburg ekibi ile 25 Nisan Cuma günü yapacağı maç için İsviçre'ye geldi. Bordo-mavili takım bu turu geçtiği takdirde adını finale yazdırmış olacak.

Trabzonspor kafilesi, THY'ye ait özel uçakla İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'na ulaştı.

Buradan kamp yapacağı Nyon kentine hareket eden bordo-mavililer, turnuvadaki diğer takımlar AZ Alkmaar, Barcelona ve Salzburg ile aynı otelde kampa girdi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.