Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesinde yıldız futbolcudan kötü haber: Resmi açıklama geldi!

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Ernest Muçi, Galatasaray derbisi öncesinde sakatlandı. Halihazırda milli takım kampında olan yıldız futbolcu, tedavi süreci için Türkiye'ye dönmeye karar verdi.

GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 23:53

Arnavutluk Futbol Federasyonu, Trabzonsporlu Ernest Muçi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. An itibarıyla yıldız hücumcunun, Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı konusu gündemde yer tutmaya başladı.

Arnavutluk Futbol Federasyonu, Trabzonsporlu Ernest Muçi'nin sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldığını ve Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.
Ernest Muçi, antrenmana katılmadı.
Oyuncu, Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hissediyor.
MR'ında kas seviyesinde ödem tespit edildi.
Muçi'nin birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına yetişemeyecek.
Teknik direktör Sylvinho, Muçi'nin kamptan ayrılmasına karar verdi.
ERNEST MUÇI'NİN SAKATLIĞI İÇİN ARNAVUTLUK FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

"Ernest Muçi, bugünkü antrenmanda yer almadı. Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hisseden oyuncunun MR’ında kas seviyesinde ödem tespit edildi. Bu nedenle birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına tam olarak yetişemeyecek.

Sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından teknik direktörümüz Sylvinho, Muçi’nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Oyuncumuz, tedavisine devam etmek için bugün Türkiye’ye döndü."

