Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesinde yıldız futbolcudan kötü haber: Resmi açıklama geldi!

Arnavutluk Futbol Federasyonu, Trabzonsporlu Ernest Muçi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. An itibarıyla yıldız hücumcunun, Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı konusu gündemde yer tutmaya başladı.
"Ernest Muçi, bugünkü antrenmanda yer almadı. Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hisseden oyuncunun MR’ında kas seviyesinde ödem tespit edildi. Bu nedenle birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına tam olarak yetişemeyecek.
Sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından teknik direktörümüz Sylvinho, Muçi’nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Oyuncumuz, tedavisine devam etmek için bugün Türkiye’ye döndü."