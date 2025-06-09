Trabzonspor'da 7 milyon Euroluk ayrılık!

İstanbul
Trabzonspor'da flaş bir transfer gerçekleşiyor. Trabzonsporlu Pedro Malheiro, 7 milyon Euro bedelle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.
Trabzonspor'da ayrılık mevsimi Pedro Malheiro ile devam ediyor. Trabzonspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Pedro Malheiro, an itibarıyla Al Wasl'a imza atmaya hazırlanıyor.
Pedro Malheiro transferi için 7 milyon Euro bonservis ve 1.5 milyon Euroluk da bonus teklifini sunan Trabzonspor, Al Wasl'ın evrak sürecini tamamlamasını bekliyor.
23 yaşındaki Pedro Malheiro'nun sonraki satışına %15'lik pay koyan Karadeniz ekibi, yetenekli bekin önceki takımı Boavista'ya da şimdiki satıştan %10 pay verecek.