Trabzonspor'da 7 milyon Euroluk ayrılık!

Trabzonspor'da flaş bir transfer gerçekleşiyor. Trabzonsporlu Pedro Malheiro, 7 milyon Euro bedelle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.

Trabzonspor'da ayrılık mevsimi Pedro Malheiro ile devam ediyor. Trabzonspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Pedro Malheiro, an itibarıyla Al Wasl'a imza atmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'DA 7 MİLYON EUROLUK TRANSFER GELİRİ

Pedro Malheiro transferi için 7 milyon Euro bonservis ve 1.5 milyon Euroluk da bonus teklifini sunan Trabzonspor, Al Wasl'ın evrak sürecini tamamlamasını bekliyor.

TRABZONSPOR'DA SONRAKİ SATIŞTAN PAY

23 yaşındaki Pedro Malheiro'nun sonraki satışına %15'lik pay koyan Karadeniz ekibi, yetenekli bekin önceki takımı Boavista'ya da şimdiki satıştan %10 pay verecek.