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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Alexander Sörloth etkisi! Şenol Güneş sürpriz transferi onayladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de onayıyla Alexander Sörloth etkisi yeniden gündemde. Trabzonspor'da yeni transfer hedefi, Şenol Güneş'in de onayıyla Krzysztof Piatek oldu. Karadeniz ekibi, oyun stiliyle Alexander Sörloth'u andıran Krzysztof Piatek için Başakşehir ile ilk temaslara başladı.

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Trabzonspor'da Alexander Sörloth etkisi! Şenol Güneş sürpriz transferi onayladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 14:56

Trabzonspor'da Alexander Sörloth etkisi için Şenol Güneş'ten onay çıktı ve Başakşehirli Krzysztof Piatek gündeme alındı. Alexander Sörloth'a oyun stiliyle çok benzeyen Başakşehirli Krzysztof Piatek, an itibarıyla Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Şenol Güneş'in de istediği yıldız hücumcu için İstanbul ekibiyle ilk görüşme yapıldı.

TRABZONSPOR'DA ALEXANDER SORLOTH ETKİSİ: ŞENOL GÜNEŞ TRANSFERİ ONAYLADI

Simon Banza için Braga ile masaya oturan ama mali şartlarda anlaşamayan Trabzonspor, yeni hedef olarak Başakşehirli Krzysztof Piatek'e yöneldi! Oyun stiliyle Alexander Sörloth'a çok benzeyen ve aynı Norveçli golcü gibi anlık olarak maçın gidişatına etki eden Piatek için ilk görüşmeler de oldukça olumlu geçti. Banza için istenen yüksek bonservisten sonra Polonyalı golcünün bedelini makul bulan Karadeniz devi, yakın zamanda hem Başakşehir hem de oyuncuyla yeni bir görüşme yapmayı planlıyor.

Başakşehir, Piatek'i tebrik etti

İSTİKRAR KONUSU

Trabzonspor'daki kaos ortamını dengelemeye çalışan Şenol Güneş, önümüzdeki sezon çok daha istikrarlı bir kadro performansı istiyor ve bu doğrultuda da forvet hattına kalıcı bir ismin alınmasını bekliyor! Simon Banza'nın olası ayrılığı sonrası yeniden değişikliğe gitmek zorunda olacak olan Karadeniz ekibinde, hücum bölgesi için uygun bir bonservis ödenmesi ve kiralık transfer sürecinden uzak durulması tasarlanıyor.

Başakşehir ünlü golcü Piatek'in transferini açıkladı- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

KRZYSZTOF PIATEK OLDUKÇA ETKİLİ

Bu sezon Başakşehir ile 38 maça çıkan Polonyalı golcü, 28 gol ve 5 asistlik harika bir katkı sağladı. Trabzonspor yönetiminin esas beklentisi ise Alexander Sörloth sonrasında yine aynı ivmeyi yakalayabilecek bir hücum hattı kurmak. Zira Norveçli yıldız; Karadeniz ekibinde 49 maça çıkmış ve 33 gol ile 11 asistlik özel bir performansa imza atarak, kariyerinde yükseliş dönemine geçmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER SORLOTH ŞU AN NEREDE OYNUYOR?
Yıldız forvet, İspanyol devi Atletico Madrid'in formasını giyiyor.
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ETİKETLER
#başakşehir
#trabzonspor
#alexander sörloth
#şenol güneş
#Krzysztof Piatek
#Transfer Haberleri
#Spor
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