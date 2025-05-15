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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da ayrılık ateşi yandı: Şenol Güneş'i şaşırtan gelişme!

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in transferine izin vermediği Batista Mendy, resmen gemileri yaktı. Şenol Güneş döneminde Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini ama transferine müsaade edilmediğini anlatan Batista Mendy, gelecek yaz için 'artık zamanı geldi' dedi.

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Trabzonspor'da ayrılık ateşi yandı: Şenol Güneş'i şaşırtan gelişme!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 23:18

Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemine dair Batista Mendy'den flaş bir itiraf geldi. Trabzonspor'da başarılı bir performans gösteren Batista Mendy, Şenol Güneş döneminde Galatasaray dahil olmak üzere birkaç teklif aldığını ama yönetimin gitmesine izin vermediğini anlattı.

TRABZONSPOR'DA ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ İÇİN BATISTA MENDY'DEN AÇIKLAMALAR

"Trabzonspor'da iki yıl kalıp sonra büyük liglere gitmeyi hedeflemiştim. Şimdi doğru zaman geldi. Geçtiğimiz dönemlerde Crystal Palace, Torino ve Galatasaray; ocak ayında ise Rennes'in ilgisi oldu ama kulüpler, Trabzonspor ile anlaşma sağlayamadı. Bu yaz, Trabzonspor'un da çıkarına olacak şekilde bir ayrılık umuyorum."

Trabzonspor'da ayrılık ateşi yandı: Şenol Güneş'i şaşırtan gelişme!

BATISTA MENDY VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

25 yaşındaki ön libero, bu sezon Trabzonspor'da 41 müsabakada forma şansı buldu ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor'da ayrılık ateşi yandı: Şenol Güneş'i şaşırtan gelişme!

BATISTA MENDY, ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNİN AKSİNE BU SEFER TRABZONSPOR'DAN AYRILIYOR

Yetenekli orta sahanın, verdiği röportaj ve iyi bir transfer pazarlığıyla birlikte Karadeniz ekibine veda etmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

MENDY'NİN BONSERVİSİ NE KADAR?
Fransız oyun kurucunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#şenol güneş
#batista mendy
#Ayrılıklar
#Transfer Haberleri
#Spor
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